Cela faisait sept ans que Jamiroquai n’avait plus vraiment donné signe de vie, depuis le dernier album Rock Dust Light Star sorti en 2010. Le groupe britannique figure parmi les artistes les plus créatifs de sa génération, avec un style unique entre acid jazz, funk et house. Après sept longues années d’absence, imaginez donc notre enthousiasme quand Jay Kay et sa bande ont annoncé un nouvel opus Automaton. Après un ingénieux teasing sur les réseaux sociaux et un live à la Salle Pleyel dont les Parisiens s’en souviendront encore longtemps, on y est, le huitième album album studio de Jamiroquai est enfin sorti aujourd’hui, disponible dans les bacs, en téléchargement et streaming sur toutes vos plateformes habituelles. Et depuis le début de la journée, on l’écoute en boucle à la rédac’ !

À l’image des deux extraits dévoilés d’Automation, le single éponyme aux orientations plutôt électro et le titre Cloud 9 très funky, ce nouvel opus brille par un grand éclectisme. Le tout sonne très funk et disco, house et acid jazz bien sûr mais avec également quelques touches de trip-hop ou encore de voix robotisées qui nous renvoient à certains morceaux de Daft Punk (évidemment, fallait qu’on fasse le rapprochement). Nos deux coups de coeur vont au déjà bien connu Cloud 9 mais aussi à Vitamin et les innombrables instruments qu’on recense, du tam tam africain au délicieux saxophone. Une belle réussite pour Jamiroquai qui signe ici un retour réussi avec un Automaton éclectique et électrique.