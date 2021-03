Jamie Foxx incarnera Mike Tyson dans une mini-série sur la vie du boxeur !

Vous connaissez sans aucun doute Mike Tyson ! Né à Brooklyn en 1966, il est l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la boxe. Celui qui a remporté le titre du plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, à 20 ans et 4 mois, et que l'on surnommait le "Kid Dynamite" aura fasciné par ses capacités physiques mais aussi ses nombreuses polémiques. On se souvient notamment du jour où il mordit l’oreille d’Evander Holyfield dans une combat revanche en 1997. Si l'on pensait qu'il avait remisé ses gants au placard, c'était sans compter son retour sur le ring ces derniers mois face à Roy Jones Jr (51 ans), avec un nul à la clef, dans le cadre d'une nouvelle ligue d'anciennes gloires du sport. Mais pour l'heure, c'est pour un tout autre sujet que cette légende vivante est au coeur des discussions.

Jamie Foxx is teaming up with Martin Scorsese and Antoine Fuqua for a limited series based on the life of Mike Tyson. #THRNews pic.twitter.com/9lWR567cVc — The Hollywood Reporter (@THR) March 22, 2021

En effet, si l'on en croit les récentes informations de The Hollywood Reporter et de l'AFP, une mini-série sur la vie de Mike Tyson serait actuellement en préparation. Produit par Antoine Fuqua et Martin Scorcese, ce projet n'aurait pas encore trouvé de diffuseur. Un léger contre-temps qui devrait être résolu dans les semaines à venir. Côté casting, c'est l'acteur Jamie Foxx qui aurait été choisi pour interpréter le rôle du boxeur. Un choix qui semble ravir l'athlète puisque ce dernier s'est exprimé à ce sujet : "Je suis impatient de collaborer avec Martin, Antoine), Jamie et toute l'équipe créative pour proposer au public une série qui restitue mon parcours professionnel et personnel, mais aussi qui inspire et divertisse" a t-il confié.