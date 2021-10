James Michael Tyler, qui interprétait Gunther dans Friends, est décédé !

Triste nouvelle pour les fans de Friends ! Quelques mois seulement après la diffusion de l'épisode réunion tant attendu de la sitcom américaine, James Michael Tyler, qui interprétait Gunther, le tenancier du Central Perk, est décédé des suites d'un cancer de la prostate à l'âge de 59 ans. Parmi les plus célèbres personnages secondaires du programme diffusé sur NBC pendant dix saisons, Gunther s'était confié il y a quelques temps lors d'une interview à distance dans le Today Show de Craig Melvin. Une émission très célèbre outre-Atlantique. Très attristé, l'homme avait précisé que la maladie le touchait depuis maintenant plusieurs années, et qu'elle pourrait lui coûter la vie dans les prochains mois. Une prémonition qui s'est malheureusement avérée…

Dans l'incapacité de se rendre sur le tournage de l'épisode des retrouvailles, James Michael Tyler avait tout de même tenu à faire une vidéo pour ses célèbres acolytes. Un hommage très apprécié des fans de la série dans laquelle le personnage de Gunther est apparu dans dans pas moins de 150 épisodes à travers les 10 saisons. Une présence récurrente qui en a fait l'un des personnages mythiques de Friends. D'ailleurs, plusieurs personnes ont tenu à rendre hommage à l'acteur. "Nos pensées sont avec sa famille, collègues, amis et fans" a écrit la Warner Bros dans un tweet tandis que Jennifer Aniston a posté une vidéo d'elle et de lui en écrivant "Friends n'aurait pas été le même sans toi. Merci pour le rire que tu as apporté à l'émission et à nos vies à tous. Tu nous manqueras beaucoup." Une émotion sincère et une tristesse palpable de la part des personnes qui l'ont côtoyé.