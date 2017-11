A partir du 1er décembre, Titanic sera de retour dans les salles de cinéma ! L'occasion ? Les 20 ans (!) du film qui a bouleversé toute une génération et permis de révéler les deux acteurs principaux : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Malgré sa sortie dans les années 90, le long-métrage réalisé par James Cameron continue de faire pleurer les plus jeunes qui découvrent le phénomène sur le tard. A tel point que les esprits logiques ont repéré une "coquille" dans le scénario : à la fin du film, Jack avait la place pour monter sur la planche de bois qui a permis de sauver Rose. Un détail qui n'a cessé de prendre de l'ampleur au point de créer une véritable polémique. Polémique à laquelle le réalisateur a enfin répondu !

Dans un entretien livré au magazine Vanity Fair, James Cameron a déclaré : "La réponse est très simple : parce que c'est indiqué à la page 147 du scénario que Jack meurt ! [...] C'était de toute évidence un choix artistique, la planche était suffisamment grande pour elle mais pas pour lui. [...] S'il avait survécu, la fin n'aurait pas eu de sens. Le film évoque la mort et la séparation, il DEVAIT mourir. Que ce soit ça ou une cheminée du bateau qui tombe sur lui, il allait mourir de toutes les manières. C'est de l'art, les décisions sont faites en fonction de motivations artistiques et non pas physiques." Voilà qui est dit ! Dommage pour Kate Winslet qui était d'accord pour dire qu'il y avait de la place sur la planche pour Jack !