James Bond : Un réalisateur français pressenti pour le nouveau film

L'agent secret le plus célèbre de l'univers n'a pas fini de vous surprendre ! Alors que la date officielle du 25 ème film James Bond est tombée un peu plus tôt, aujourd'hui de nouvelles découvertes intéressantes au sujet du prochaine 007 viennent de faire leur apparition sur la toile. En effet, prévu pour une sortie en salles le 8 novembre 2019, le nouveau volet de la saga James Bond pourrait déjà avoir trouvé son réalisateur. Si pour l'instant plusieurs noms circulent dans le monde du cinéma, un favori semble tirer son épingle du jeu pour réaliser les futures aventures de l'espion d'origine britannique... Et il s'agit d'un Français ! On vous laisse découvrir son identité un peu plus bas.

Yann Demange, réalisateur français en lice pour le prochain 007

Après 'Skyfall' et 'Spectre' réalisés tous deux par Sam Mendes, à qui reviendra l'honneur de filmer le prochain volet de James Bond ? Le réalisateur français Yann Demange semble être le grand favori parmi les différents noms qui circulent. Vous ne le connaissez pas encore ? L'artiste réalisé plusieurs épisodes de Top Boy, Journal intime d'une call girl et Dead Set pour la télévision. C'est également lui derrière les films 71 et le futur White Boy Rick avec Matthew McConaughey. On croise les doigts pour lui et on a hâte de retrouver notre agent secret favori dans ce nouvel épisode de 007.