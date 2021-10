James Bond : No Time To Die sort aujourd'hui en salle

Dire que l'on a attendu cette sortie serait un euphémisme : après quelques reports (en raison de la situation sanitaire), No Time To Die (que l'on peut traduire par Mourir Peut Attendre) sort enfin sur grand écran : l'on y retrouve ainsi Daniel Craig (qui joue ici l'agent secret pour la toute dernière fois), Léa Seydoux, Ben Whishaw ou encore Rami Malek.

Si vous n'avez toujours pas vu la bande-annonce (explosive) de ce nouveau chapitre, la voici :

Côté synopsis, l'on retrouve James Bond et Madeleine Swann juste après les évènements de Spectre. Alors que tout va bien pour le couple, un secret de Madeleine va refaire surface et... vous connaissez la suite : Bond reprend du service. Mais, on ne spoilera pas plus ! Les avis concernant ce tout nouveau film de la franchise varient mais la meilleure solution reste encore de vous faire votre propre avis... rendez-vous au cinéma !