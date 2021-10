James Bond : No Time To Die, Skyfall... donne nous ton signe astro, on te dira 007 tu es

Après de longs mois d'attente, No Time To Die est (enfin) sorti en France. Au programme de ce nouveau chapitre, l'ultime performance de Daniel Craig dans la peau de Bond, un méchant interprété par Rami Malek, le film le plus long de l'histoire de la franchise (2h43) et, évidemment, une flopée d'Ashton Martin.

Quel James Bond Etes Vous ?

Skyfall, GoldenEye, Spectre, Die Another Day... l'on ne compte plus les films issus de l'oeuvre littéraire qu'est James Bond. Seulement voilà, au fil des années, quelques acteurs ont prêté leurs traits à l'agent secret culte. De Daniel Craig à Pierce Brosnan en passant par Roger Moore, tous ont livré une interprétation bien singulière du personnage... du coup, on s'est demandé quel 007 vous seriez selon votre signe.

Bélier : impulsif(ve), du genre à foncer tête baissée et surtout, à protéger votre territoire.. pas besoin de chercher longtemps, vous êtes le Bond de Skyfall .

Taureau : amis taureaux, vous aimez votre petit confort et surtout, vous aimez les belles choses. Résultat, le James Bond de Rien que Pour Yeux vous correspondrait le mieux.

Cancer : vous misez beaucoup sur votre intuition et votre plus grande peur dans la vie, c'est d'être blessé(e). Le Bond qui vous sied le mieux ? Celui de Permis de Tuer !

Lion : vous ne l'avouerez jamais à voix haute mais au fond, vous êtes sentimental(e)... vous êtes le James Bond de Casino Royale .

Vierge : vous analysez la situation avec beaucoup de sérieux : vous êtes le Bond de Tuer n'est pas Jouer .

Balance : vous êtes un(e) romantique, en constante recherche d'harmonie : vous auriez pu interpréter Bond dans Quantum of Solace .

Sagittaire : aventurier dans l'âme, vous savez faire preuve de gentillesse : vous seriez le Bond dans Le Monde ne Suffit Pas .

Capricorne : vous aimez les mystère ! On vous verrait bien dans Demain Ne Meurt jamais.

Verseau : vous êtes unique et n'hésitez pas à vous battre pour vos conviction : vous êtes le James Bond de GoldenEye .

Poisson : votre intuition ne vous trompe jamais et vous ne cessez de gagner en sagesse : vous êtes le James Bond de L'homme au pistolet d'or.

Daniel Craig

En vérité, il n'y a qu'un seul et unique James Bond... et il vous attend dans le cinéma le plus proche !