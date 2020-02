James Bond : No Time To Die sera le plus long film de la saga !

La durée officielle n'a pas été révélée par les équipes en charge de la promotion de No Time To Die, le prochain James Bond. Toutefois, ComicBook.com vient de révéler que ce dernier serait le plus long de toute l'histoire de la saga avec une durée de 2 heures et 43 minutes. Il dépasse ainsi Spectre, qui durait 2 heures et 40 minutes. Un ultime rendez-vous et une belle sortie pour l'acteur Daniel Craig qui devrait tirer sa révérence après avoir tenu son rôle cinq fois d'affilées.

Outre le film très attendu, c'est la bande-originale qui fait beaucoup parler d'elle. Écrite et réalisée par Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell, la chanson cumule déjà plus de 37 millions de vues sur YouTube. Attendu aux Etats-Unis pour le 1er avril, il sera disponible dans les salles obscures de l'Hexagone dès le 8 avril 2020. On a hâte !