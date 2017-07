The name's Bond, James Bond. Cette réplique, on la connait par coeur et on ne se lassera probablement jamais de l'entendre. Après le très réussi Spectre, la franchise semble prête à revenir avec un nouveau chapitre - et le plus beau, c'est qu'il sortira plus vite qu'on ne le croit. Pendant longtemps, Daniel Craig a laissé planer le doute quant à son éventuel retour : il avait dit ne plus vouloir jouer James Bond et du côté des fans (comme des médias), les spéculations allaient bon train. De Tom Hiddleston à Idris Elba, nombreux sont les acteurs qui ont été envisagés. La question maintenant reste de savoir si Daniel Craig rempilera ou pas.

James Bond will return to US cinemas on November 8, 2019 with a traditional earlier release in the UK and the rest of the world. Bond 25 will be written by Neal Purvis and Robert Wade and produced by Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. The film’s cast, director and distributor will be announced at a later date. Une publication partagée par James Bond 007 (@007) le 24 Juil. 2017 à 13h04 PDT

Selon le compte Instagram de 007, le successeur de Spectre devrait donc être écrit par l'équipe qui -habituellement- se charge des films de la franchise. Comptez donc sur la présence de Neal Purvis, Robert Wade, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. En ce qui concerne la date de sortie, on sait que le 25 ème volet sera en salles le 8 novembre 2019. Côté réalisation, Christopher Nolan (qui cartonne actuellement avec Dunkerque) avait confié vouloir un jour réaliser l'un des films de la franchise - mais uniquement si la production souhaitait se réinventer. Tout ce que l'on sait, c'est que le casting et le réalisateur seront annoncés un peu plus tard. Patience, donc !