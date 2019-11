James Bond : Et si Daniel Craig passait à la réalisation ?

Patience, le 25 ème volet des aventures de James Bond sera bientôt en salle : No Time To Die sera le dernier film (de la saga) avec Daniel Craig - du moins, en tant qu'acteur. Justement, après des années de bons et loyaux services, l'acteur semble prêt à tourner la page : "Quelqu'un d'autre devra le faire !", clamait-il d'ailleurs à l'Express. Mais à défaut de ne plus jouer dans les films, Daniel Craig aurait pu souhaiter s'investir autrement dans le futur de James Bond. On passant à la réalisation, par exemple.

Et là encore, il faudra repasser : "Si vous êtes un réalisateur, à la nuit tombée vous êtes encore au téléphone avec les producteurs, les scénaristes, et je-ne-sais qui d'autres. Puis après deux heures de sommeil, vous devez repartir sur le plateau de tournage. Non merci !", s'est-il exclamé en imaginant l'éventualité de passer derrière la caméra pour un prochain volet de James Bond.

Toujours est-il que le futur de l'agent secret n'est pas incertain : Alors que le numéro 25 n'est même pas encore en salle, le prochain serait en préparation... mais, sans Daniel Craig.