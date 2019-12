James Bond: Découvrez la bande-annonce (VIDEO)

Mourir peut attendre sera le 25e volet des aventures de James Bond ! Véritable institution dans le monde du cinéma, le personnage mythique sera, une fois de plus, incarné par Daniel Craig. Attendu pour le 8 avril 2020 dans les salles obscures, le film mettra également en avant l'acteur Rami Malek et la frenchy Léa Seydoux. Pour ce quatrième opus avec l'acteur britannique, James Bond se repose en Jamaïque, lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient à sa rencontre pour lui demander de l'aide. Sa mission : venir en aide à un scientifique kidnappé. Sur son chemin, ce dernier va rencontrer Safin, un ennemi possédant une technologie très dangereuse. Et en attendant la sortie, on regarde la bande-annonce !