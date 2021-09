James Bond : Daniel Craig raccroche, son successeur annoncé en 2022 ?

Après près de 15 ans de bons et loyaux services, Daniel Craig fera ses adieux à James Bond d'ici quelques jours au cinéma. Après de nombreux reports en raison de la situation sanitaire, No Time To Die débarquera (enfin) en salle et le 06 octobre prochain, nombreux seront les fans qui pourront vivre l'ultime mission de Craig. Alors on vous l'accorde, ce sera la dernière pour l'acteur qui, depuis Casino Royale en 2006, campe l'agent le plus célèbre du monde. Mais, cela ne sera pas l'ultime mission de Bond... qui succèdera à Daniel ?

Alors que Lashana Lynch incarnera le nouvel agent 007 dans No Time To Die, le nom du prochain interprète de James Bond, lui n'a pas été dévoilé. Tom Hardy, Idris Elba, de Cillian Murphy ou encore d'Henry Cavill auraient les épaules pour reprendre le rôle le plus célèbre agent du monde mais, pour l'heure, rien n'a été décidé : "Nous ne pensons pas à cela pour l'instant. Nous voulons que Daniel célèbre la fin de la saga comme il se doit. Nous commencerons à penser au futur l'année prochaine", a ainsi confié Barbara Broccoli (productrice de la franchise) à BBC Radio 4.

Qui succèdera à Daniel Craig ?

Il sera probablement difficile d'imaginer un autre acteur se glisser dans la peau de Bond après près de cinq films tournés avec Daniel Craig... de son côté, Michael G. Wilson avoue "ne pas pouvoir encore penser à la relève de Daniel Craig"... et on le comprend ! No Time To Die sortira en salle d'ici quelques jours et avant de penser au prochain Bond, autant célébrer celui-ci comme il se doit.