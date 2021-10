James Bond : Coldplay a failli enregistrer un thème pour la célèbre franchise

Le 15 octobre dernier, Coldplay publiait son excellent Music of the Spheres, nouvel opus qui, inévitablement, renoue avec la pop colorée que nous aimons tant. Alors que la bande britannique se prépare à nous offrir une toute nouvelle tournée (qui, en plus, sera écologique), Chris Martin et sa bande se prêtent au jeu de la promotion... l'occasion pour nous d'apprendre que le groupe essaie depuis 20 de signer un thème pour la célèbre franchise James Bond.

« Nous essayons d'en écrire un depuis 20 ans », confie ainsi Chris Martin au média britannique NME. « Nous avons [écrit] des thèmes de James Bond depuis cinq films mais ils ne sont pas très bons, pour être honnête ». Selon le leader du groupe, Coldplay et James Bond ne semblent pas sur la même longueur d'ondes : « De plus, je ne sais si nous sommes spirituellement dans le même esprit que James. Bien que j'aime les films, je ne sais pas si ça lui conviendrait qu'on chante pour lui. Il nous dirait "Je ne suis pas dans ce trip, les gars. Je préfère les flingues et tout ça. Tout ce truc hippie, ça ne va pas marcher ».

C'est Billie Eilish qui a notamment signé le thème de No Time To Die (actuellement en salle). Avant elle, des artistes tels que Adele, Sam Smith ou encore Chris Cornell s'étaient essayés à l'exercice. Entendrons-nous un thème de Coldplay un jour ? Seul l'avenir le dira... pour l'heure, la production doit avant tout choisir le digne successeur de Daniel Craig.