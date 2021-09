James Bond : Cette scène a bien failli ne jamais être gardée dans Skyfall

Pour patienter jusqu'à la sortie No Time To Die (prévue fin septembre), Apple TV+ a publié le 7 septembre dernier un documentaire de 45 minutes dédié au parcours de Daniel Craig au sein de la franchise James Bond. Et justement, dans ce fameux documentaire, l'on apprendre qu'une scène clé de Skyfall a bien failli ne pas être gardée au montage final : si vous avez vu le film sorti en 2012, alors vous savez que lors de sa première rencontre avec Silva, Bond admet avoir eu une (voire plusieurs) expérience(s) gay : "You’re trying to remember your training now. What’s the regulation to cover this? Well, first time for everything I guess", citait Silva dans la scène. “What makes you think this is my first time?” ("qu'est-ce qui te fait penser que ce serait la première fois ?"), enchaîne Bond.

"Le studio voulait que l'on coupe cette scène", confie la productrice Brocolli dans Being James Bond. "On a dit 'non, non, non". On a résisté". Cette décision sera récompensée le jour de la première du film : "Je me souviens avoir regardé le directeur du studio et avoir dit : "Je vous l'avais dit", conclut-elle.

Avec cette simple ligne, la production a bougé des lignes tracées depuis des dizaines d'années : une simple réplique pour Bond, un grand pas pour les mentalités.

Being James Bond prépare la sortie de No Time To Die, attendu pour le 30 septembre 2021 en Angleterre.