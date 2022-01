James Bond : Après Daniel Craig, quand le prochain 007 sera t-il annoncé ?

Après près de quinze ans passés dans la peau de James Bond, agent au service de sa majesté, Daniel Craig a rendu son permis de tuer. Sorti en octobre dernier, le 25ème Bond a littéralement provoqué un raz-de-marée au box-office et, évidemment, tout le monde s'interroge : maintenant que Craig a raccroché, qui pourrait bien lui succéder ? Depuis quelques mois, de nombreux noms circulent (Idris Elba en tête) mais du côté de la production, on a préféré prendre le temps de dire au revoir à Craig, on a fait le choix de le laisser clore cet ultime chapitre - à juste titre.

No Time To Die

Mais alors, quand saura t-on qui reprendra le flambeau ? Selon un journaliste de Deadline, "une information intéressante" pourrait bien être communiquée juste après les Oscars... et ce n'est pas tout, il y aurait même une "possibilité d’entendre un nom au printemps, sans que ça soit une garantie". Pour rappel, la prestigieuse cérémonie se déroulera le 27 mars prochain ce qui, avec le recul, semblerait cohérent. Evidemment, il faudra faire preuve de patience.

Bien qu'il se murmure depuis quelques mois que cette année 2022 verrait un tout nouveau James Bond débarquer dans la franchise, cette année sera tout de même à marquer d'une pierre blanche : le célèbre agent célèbrera ses 60 ans (oui, déjà) et comme le bon vin, il s'affine avec l'âge.