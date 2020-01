James Blunt : Découvrez Monsters, son dernier titre bouleversant (VIDEO)

Face caméra, gros plan sur un visage fermé, le dernier clip de James Blunt nous touche directement aux tripes. Si l'on peut ainsi dire. Sorti ce mercredi 15 janvier, le titre Monsters nous montre le chanteur sous un nouveau jour. Touchant, attendrissant, blessé. On le voit chanter sa ballade au sujet de la transmission entre un père et son fils. Une histoire totalement personnelle puisqu'on apprenait il y a peu que Charles Blunt, son papa, était gravement malade et en attente d'une greffe. Un témoignage qui avait même ému aux larmes l'animateur Nagui lors de l'une de ses émissions. Au fur et à mesure que la caméra recule, on aperçoit justement la figure du vieille homme. Une sorte de message personnel et pudique. Une déclaration d'amour.

James Blunt sera en tournée dans toute la France à partir du 26 février. Il passera notamment par Lille, Paris, Marseille, Lyon, Nantes ou encore Strasbourg. N'attendez plus pour réserver vos places !