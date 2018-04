James Bay : Us, le clip criant d'espoir dévoilé

Patience, le nouvel opus de James Bay est prévu pour le 18 mai prochain. Mais après de longs mois de silence, le voici (enfin) de retour sur la scène médiatique. Il y a quelques semaines, il nous offrait le clip très disco de Pink Lemonade mais cette fois, il a laissé ses paillettes au placard. Place à Us, le nouveau single chargé de défendre l'album. On l'avait découvert dans une version acoustique. Mais le clip, lui, vaut le détour !

Ce n'est probablement pas l'inspiration qui se cache derrière la vidéo mais le clip nous rappelle (légèrement) l'univers de This Is Us. Pourquoi ? Tout simplement parce que la video compilent des moments de la vie de différentes personnes, qui ne sont pas rattachées les unes aux autres. Et vous savez quoi ? C'est poignant et plein d'espoir. Le meilleur plan est probablement le dernier, celui où tous ces gens se rassemblent : parce que c'est bien connu, on est toujours plus forts à plusieurs !