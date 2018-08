James Bay reprend Simply The Best de Tina Turner pour Spotify ! 

Après un clip en l'honneur de ses fans avec le très folk Just For Tonight, James Bay nous gratifie d'une session de deux singles enregistrée au Metropolis Studios à Londres. Une réinterprétation de son morceau Us, issu de son nouvel opus Electric Light mais aussi d'une cover de Simply The Best de la très grande Tina Turner.

Ce n'est pas la première fois que le britannique interprète ce hit de 1989, qui a marqué les esprits et la musique. Lors de son passage à BBC Radio en mai dernier, accompagné de ses choristes, James Bay a offert aux auditeurs du Breakfast Show Session une reprise magistrale. Le morceau est entêtant et on s'est tous déjà retrouvé au moins une fois à fredonner You're simply the best, better than all the rest... tutututut ! (vous connaissez l'air, hein) Et grâce à James Bay on redécouvre le titre phare de Tina Turner dans un conteste un peu plus blues/folk que la version originale, détonante. On aime... Que voulez-vous qu'on dise de plus ?

Les deux singles sont d'ors et déjà disponibles sur Spotify, ici. Et on en use encore et encore sans se lasser. Le dernier album du chanteur est tout de même une mine d'or et d'un éclectisme qu'on attendait pas. Us est l'une de ces pépites et on vous invite à écouter la session sans tarder !