Son retour, tout le monde l'attendait. Le 23 mars 2015 (il y a tout juste trois ans, donc) James Bay débarquait des charts et sur nos ondes. Le britannique a charmé tout le monde avec son premier opus (réussi), Chaos and the Calm. C'était rock, brut et mélancolique - le cocktail parfait pour séduire l'assistance. Trois ans, une tournée et une nouvelle coupe de cheveux plus tard, James Bay est de retour avec un album qui s'annonce beaucoup plus électrique. Pour le porter, il a (notamment) choisi Pink Lemonade en guise de single et le clip qui va avec est juste... brillant.

Pour l'occasion, le britannique a sorti son plus beau top à paillettes (signé Gucci, pour les curieux) mais ça, ce n'est qu'un détail. Ce clip - aussi simple qu'éfficace- nous montre un James Bay plus énergique que jamais mais qui, visiblement, rêve de conquérir l'espace. Nous tout ce que l'on voit c'est qu'il devrait conquérir le monde avec la même aisance qu'il y a trois ans. Il s'apprête d'ailleurs à partir défendre son album (dont la sortie est prévue pour le 18 mai prochain) en Angleterre mais aussi en France - à l'Elysée Montmartre. Rendez-vous le 8 juin prochain pour le voir sur scène, donc !