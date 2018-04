James Bay, Paramore... les clips de la semaine !

Programme un peu léger cette semaine...! Après les sorties des clips de Orelsan et Zayn la semaine dernière, c'est un peu calme. James Bay nous a offert le clip de Us tandis que Paramore s'est confié sur ce qui a inspiré le clip de Told You So. Vous serez ravis d'apprendre que l'idée est partie d'une virée que le groupe faisait tous les dimanches alors qu'il était en Californie.

Sinon, côté vidéos musicales/live, il nous faut revenir sur les performance incroyables données à Coachella le week-end dernier. Beyoncé et The Weeknd ont fait impression et clairement, on a hâte de voir ce que réserve la deuxième vague de shows - même s'ils ne seront pas retransmis.