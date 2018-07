James Bay : Just For Tonight, le clip dévoilé

Bam ! C'est tombé, le clip de Just For Tonight est là et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il s'agit d'une véritable lettre d'amour au public du chanteur britannique. Un clip comme on les aime. D'images issues de performances live, fortes et significatives. Le morceau en lui même est déjà détonnant alors on est pas surpris que le clip suive les mêmes traces.

On connait déjà le talent de James Bay. Son premier album Chaos and The Calm a connu un véritable succès avec pas moins de 3.7 millions d'exemplaires vendus aux quatre coins du monde. L'univers blues du chanteur avait marqué les esprits. Pour son second album Electric Light, James Bay choisi Pink Lemonade, Us et Wilde Love, entre autres, pour le défendre. Musicalement, un changement presque radical. En effet, le chanteur vacille entre pop-electro, rock, gospel et blues. Avec Just For Tonight, il revient à ses premiers amours et le morceau illustre à merveille le côté folk que l'on espérait secrètement retrouver chez lui. On ne change pas l'angle d'attaque, et comme souvent chez nos amis les artistes, l'amour est au centre de ce nouveau titre. Et pour marquer le coup James Bay choisi d’illustrer le tout par son attachement à la scène et surtout à son public. Un choix qu'il évoque sur son Twitter : "Ca a été une année incroyable, de jouer en live et de voir autant d'entre vous !" tweet-il.

Mais you're welcome James ! Après tout, James Bay est un artiste d'envergure qui continue de s'imposer et de montrer son talent. Quand tu veux, mon vieux ! Le britannique de vingt huit sait que sans son admirable public, il n'irait pas bien loin.