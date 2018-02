James Bay fait son grand retour avec "Wild Love" disponible en écoute

Il est enfin de retour ! Trois ans après la sortie de son premier album à succès "Chaos and The Calm", le jeune britannique qui a fait vibrer le monde de sa voix rocailleuse avec "Hold Back The River", "Let It Go" ou encore "Best Fake Smile" n'a pas fini de faire parler de lui malgré son absence récent de la scène musicale. Après des semaines de teasing annonçant son retour, l'anglais de 27 ans dévoile enfin "Wild Love", qui est le début d'une nouvelle ère pour le chanteur.

De nouvelles sonorités mais également un nouveau look. Alors qu'il se démarquait de part ses long cheveux et son chapeau noir, James Bay a décidé de se couper les cheveux et de se débarrasser de son chapeau. En plus de ce changement physique, c'est un nouveau chemin musical qu'a décidé d'emprunter le chanteur, chemin totalement différent de celui qu'on lui connaissait jusqu'à présent. La production est plus chargée et les effets se multiplient, dénaturant un peu la voix singulière du chanteur. Cependant, le morceau dans son ensemble est bon et catchy et on a hâte d'en entendre plus !