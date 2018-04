James Bay dévoile Us, un nouveau titre 

Save the date. Le 18 mai prochain, James Bay sortira son nouvel album - extrêmement attendu. Pour préparer le terrain, le britannique (qui avait été nommé au Grammys en 2016) a déjà sorti deux titres : Pink Lemonade et Wild Love, deux titres prometteurs. Electric Light a été annoncé comme un tournant décisif mais visiblement, James Bay n'a pas fini de surprendre. Oubliez le son rock de Pink Lemonade. Cette fois, il se fait beaucoup plus doux.

La version acoustique de "Us" devrait ravir ceux qui étaient déjà tombé amoureux du chanteur grâce à son premier opus. On y retrouve la même mélancolie mais surtout, on peut y apprécier sa voix. La bonne nouvelle, c'est que ses fans français pourront l'apprécier encore plus lors de sa venue dans la capitale en juin prochain : James Bay sera en concert à l'Elysée Montmartre le 8 juin 2018. Mais d'ici là, on va encore patienter un peu.