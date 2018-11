James Arthur : Tom Felton, tourmenté dans le clip de Empty Space... 

James Arthur a durant un temps fait peur à ses fans en tweetant qu'il était prêt à mettre un terme à sa carrière... Puis, s'est rétracté. Et c'est tant mieux car sa voix éraillée nous aurait bien manquée ! Le chanteur britannique à fait son grand retour cet été avec You Deserve Better et At My Weakest qui défendent à merveille son troisième album fraîchement sorti. Et pour accompagner cette dernière, James Arthur a tenu à dévoiler le clip touchant de son nouveau single, Empty Space. Une ballade pop-folk qui nous transporte au coeur d'une rupture douloureuse. Pour l'occasion, Tom Felton prête ses traits et s'illustre en homme tourmenté, mélancolique, le tout sur fond de désespoir. Le clip, signé Andzej Gavriss est à une véritable pépite à découvrir absolument (ci-dessous) !