James Arthur dévoile Empty Space, son nouveau single 

Récemment, James Arthur faisait son grand retour avec You Deserve Better, un single funky qui, inévitablement, fait danser. Aujourd'hui, le chanteur à la voix erraillée change de registre puisqu'il nous offre une magnifique pépite pop (teintée de folk) qui explore la douleur d'une rupture. C'est brut, c'est poignant et c'est beau. Bref, James Arthur a frappé fort.

“Cette chanson parle de tous ceux qui ont profondément aimé et perdu un être cher, et de la force qu’il faut pour essayer de combler le vide laissé”, a d'ailleurs confié le chanteur en évoquant le morceau. Il faut dire que nous avons tous vécu une rupture et que tous, nous nous sommes sentis vide. Et justement, James Arthur peint parfaitement ce sentiment. Celui qui cumule des millions de vues sur Youtube, des millions d'écoutes sur Spotify et surtout, qui collectionne les ventes vient (une fois de plus) d'asseoir son talent.