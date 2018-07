James Arthur est de retour avec un titre groovy et funky - tout ce qu'il faut pour passer un bel été. Le britannique qui a fait exploser les charts avec Say You Won't Let Go et qui, il y a quelques temps déjà avait emu grâce son poignant Impossible a décidé d'offrir un single beaucoup plus pêchu pour les beaux jours. Avec près de 16 millions de streams à son actif, You Deserve Better s'est déjà fait une place parmi les tubes de l'été. En 2016, James Arthur avait donc dominé les charts avec Say You Won't Let Go qui, aujourd'hui, a été écouté près de 100 millions de fois. Inutile de préciser qu'il y a fort à partier que You Deserve Better subira le même traitement.

Côté clip, James Arthur a opté pour la simplicité : décor épuré, des miroirs, quelques télévisions (pour un côté très rétro, tout droit sorti des eighties), sa guitare et des danseuses. Les fans inconditionnels de Daft Punk trouveront peut-être même quelques similitudes avec le clip de Get Lucky - aussi lumineux et disco. James Arthur s'offre là un single réussi - de quoi être impatients d'avoir un nouvel album entre les mains !