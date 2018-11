James Arthur et Anne-Marie reprenne Rewrite The Stars de The Greatest Showman, dans un clip poétique...

La comédie musicale continue son tour de force et après Pink ou encore Panic! At The Disco, c'est au tour de James Arthur et Anne-Marie d'interpréter une des reprises présentes sur la nouvelle version de l'album. Pour Rewrite The Stars, les deux artistes remplacent le temps d'une chanson Zendaya et Zac Efron. Pour cette réinterprétation, les deux britanniques nous offrent une version plus lyrique et se séduisent dans un clip poétique mettant à l'honneur le cirque -en même temps, c'est normal. Alors que la version originale, certifiée disque de platine avec pas moins de 600 000 exemplaires vendus en Angleterre et 1 million aux Etats-Unis, cette nouvelle interprétation ne devrait pas avoir de mal à se hisser au sommet et lui rendre ainsi justice. On vous laisse admirer le résultat et vous émerveiller de la beauté des images.