JAIN : Star, un nouveau single dévoilé en attendant l'album

Sortez vos agendas ! Souldier sera dans les bacs d'ici le mois d'août. Mais la bonne nouvelle c'est que pour patienter, Jain a dévoilé un single qui, comme Alright, devrait satisfaie les fans et séduires ceux qui ne le connaîtrait pas encore (mais, qui ne connait pas encore JAIN ?) Dans ce morceau, la chanteuse revient sur la célébrité et ses travers : pour devenir une star, encore faut-il savoir qui l'on est et où on va. Pour ce nouvel opus, Jain a donc délaissé le jaune qui a rendu Zanaka célèbre, optant pour le bleu - beaucoup plus pacifiste et apaisé.

En attendant la sortie de l'album, sachez que vous pourrez la retrouver sur quelques festivals cet été : aux Francopholies de la Rochelle, au Paleo Festiva ou au Festival de Carcassonne. En 2019, elle se lancera dans une tournée effrénée, passant dans tout le pays. Enfin, si vous ne vivez pas en France mais que vous donneriez tout pour la voir, sachez qu'elle sera bientôt en tournée européenne ! Et toutes infos sont à retrouver sur son compte Twitter.