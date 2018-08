JAIN, Justice... les sorties de la semaine ! 

Poussez les meubles, faîtes de la place et chauffer vous la voix : cette semaine, côté sortie, on est gâté. D'abord, le nouvel album (très attendu) de Jain, intitulé Souldier, est finalement dans les bacs. Elle nous a teasé l'opus avec des morceaux tels que Alright (véritable hymne au Girl Power), Star (un morceau qui se moque de la starisation) mais aussi avec Souldier - titre épononyme. Avec ce deuxième opus, JAIN passe à la vitesse supérieure, passant de petite fille à artiste accomplie. Souldier est aussi pop que l'étais Zanaka : Jain y flirte encore (et toujours avec le hip hop) mais ce qui change cette fois, ce sont les influences. Abou Dabi par exemple, aux influences orientales. Le morceau le plus surprneant (mais aussi le plus efficace) reste Inspecta. JAIN a su transformer Inspecteur Gadget (héros de notre enfance) en imposteur Gadget et tout fonctionne.

Ecrit sur la route, ce disque est définitivement celui de la rentrée. Pop, coloré, énergique mais aussi plus adulte, il devrait vite s'imposer en classique de cette année.

De son côté, le duo Justice n'a pas chômé. Après avoir rempli un Vercy (AccorHotels Arena) en octobre dernier, Justice n'a pas arrêté de tourner. Cet été, on les a retrouvés au Main Square Festival et pas plus que dimanche 26 août, ils seront à Rock en Seine. Et le plus bau cadeau que Xavier et son acolyte pouvaient faire aux fans, c'était une version studio de leurs DJ sets. D.A.N.C.E, Stress, LOVE SOS ou encore Pleasure... tous les classiques de Justice sont là, compilés en un seul disque. Et c'est tout ce qu'il nous fallait pour bien finir la semaine.