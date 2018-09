JAIN : Souldier en live sur le plateau de On n'est Pas Couché (VIDEO)

Plus rien n'arrête JAIN. La jeune chanteuse vient tout juste de sortir son deuxième opus, intitulé Souldier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il connait le succès escompté : pour preuve, l'opus s'est directement placé en tête des charts. Après avoir dévoilé Alright ou encore Star, elle poursuit avec un nouveau single, Souldier. Et justement, c'est celui-ci qu'elle a proposé lors de son passage dans On n'est pas Couché le week-end dernier. Avis à tous les pacifistes, on a trouvé le nouvel hymne à la paix.

"Ça évoque le massacre dans une boîte de nuit qui s'appelait "Le Pulse" à Orlando. Aux infos, on voyait ces hommes qui apportaient des bouquets de fleurs pour dire leur amour et j'ai trouvé ça très beau de se battre avec des fleurs", a expliqué la chanteuse. Avec ce morceau, l'effervescence et le regain de confiance soufflés par Alright sont balayé pour mieux laisser place à l'espoir, à la paix mais aussi à la douceur. JAIN offre là un morceau qui, dans le contexte actuel, prend tout son sens.

Sachez que la chanteuse sera en tournée dans tous les zéniths de France dès l'année 2019.