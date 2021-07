JAIN prépare son troisième album

Bonne nouvelle, Jain prépare "lentement mais sûrement son retour" : trois ans après la publication de son deuxième album (intitulé Souldier) et l'annulation de sa tournée, la jeune artiste semble plus qu'impatiente de retrouver son public : « En quatre ans, j'ai sorti deux albums et fait 320 concerts dans 16 pays... et j'ai eu un mois de vacances ! Comme j'étais lessivée, mon plaisir était moins spontané. Il fallait que je fasse une pause (...) Aujourd'hui, je suis persuadée qu'outre la qualité, c'est la rareté qui paye », confiait-elle ainsi pour expliquer sa décision de se retirer quelques temps.

Sur les réseaux sociaux, Jain garde un lien étroit avec ses fans. Ainsi, depuis des mois, l'interprète de Makeba tient ses abonnés au courant de l'avancée de ce nouveau chapitre : « Sachez que l'album avance doucement mais sûrement et j'ai hâte. (...) Je suis impatiente de vous retrouver, vous me manquez », écrit-elle ainsi. Il faudra patienter encore un peu mais, ce sera pour le meilleur. En attendant, les fans peuvent se ruer sur la collaboration entre l'artiste et Adidas - une collaboration haute en couleurs, tout comme Jain !