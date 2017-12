Jain, Ofenbach, Orelsan... les 21 nouveaux noms des Vieilles Charrues 2018 dévoilés 

Les Vieilles Charrues n'avaient dévoilé qu'une seule tête d'affiche pour le moment : Depeche Mode. Si on était très heureux de cette première annonce, il nous tardait d'en savoir plus sur l'édition 2018 du plus imposant des festivals de France. Ce sont 21 nouveaux noms qui ont été révélés. Pour cette 27ème édition des Vieilles Charrues on aura donc le plaisir de voir nos chouchous Jain, Ofenbach, Orelsan, Portugal. The Man et Eddy de Pretto. Rendez-vous est donc pris du jeudi 19 au dimanche 22 juillet pour quatre jours de concert complètement fou, en partenariat avec Virgin Radio. La billetterie ouvrira le mercredi 13 décembre à 16h, rendez-vous sur le site des Vieilles Charrues pour découvrir les différents pass !

