JAIN, Ofenbach... ils ont fait leurs premiers pas sur Virgin Radio (et on a une petite surprise)

On les entend partout, ils cartonnent même Outre-Manche et pourtant, on oublie souvent qu'ils ont commencé sur Virgin Radio. Jain, qui est partie défendre son deuxième album au- delà de nos frontière a bel et bien fait ses premiers pas sur Virgin Radio, tout comme Ofenbach ! Et justement, on a décidé, avec La Chose, de feter ça d'une façon un peu particulière : on a hacké les clips de ces artistes que l'on adore (en ciblant un morceau précis) et le résultat vaut le détour. Voyez vous mêmes :

Petit retour en arrière pour Jain et Ofenbach, à l'époque où ils faisaient leurs premiers pas dans les charts ! Quelques tournées US et Victoires de la musique plus tard, le duo et la chanteuse ont bien grandi. Une chose est sûre, ils n'ont pas fini de nos offrir des tubes !