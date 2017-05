Jain fait définitivement partie des plus belles révélations musicales françaises de ces dernières années. Son premier album Zanaka sorti fin 2015 a connu un succès considérable qui s’est même exporté outre-Atlantique, un exploit pour une chanteuse française ! Au début de l’année, Jain a été sacrée artiste féminine de l’année 2017 aux Victoires de la Musique et son clip Makeba a également reçu le prix du meilleur clip de l’année. Il faut dire qu’entre ses superbes effets spéciaux et une ambiance très chaude rappelant l’esprit de l’album, la vidéo est une pépite visuelle et avait toutes ses chances ! À sa sortie, le clip Makeba avait fait un véritable buzz, et si vous l’avez autant apprécié que nous, on vous invite à découvrir son making of ci-dessous !

Jain nous parle ici des paroles qui rendent hommage à une de ses idoles Miriam Makeba et nous montre bien sûr les dessous du tournage réalisé en Afrique du Sud. Le tout est en Anglais (les bilingues, c’est pour vous !), ce qui montre aussi à quel point la musique de la jeune Toulousaine s’est internationalisée. Parce qu’elle ne se fatigue décidément jamais, la tournée de Jain se poursuit encore, et elle sera notamment cet été à l’affiche du Main Square Festival 2017 à Arras et parmi les premiers noms de Rock en Seine 2017 à Saint-Cloud.