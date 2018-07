JAIN, Justin Bieber, Twenty One Pilots... la playlist du mois d'Août !

Certains ont la chance de jouer les vacanciers parfaits au bord d'une plage mais, ce n'est pas le cas de tout le monde ! Alors si vous bosser en attendant la délivrance, si vous rentrez de vacances (et que vous êtes déjà au bout) ou si vous cherchez juste une playlist sympa à écouter en voiture, on a ce qu'il faut ! D'abord, on a fait une petite sélection du côté de nos artistes français favoris (parce qu'en France, on a de quoi être fiers, même si on n'a pas Beyoncé). Ainsi, vous retrouverez donc Madame Monsieur avec Comme Une Reine, Petit Biscuit (qui vient de signer une collaboration avec Big Flo et Oli), David Guetta ft. Anne-Marie ou encore JAIN - dont l'album très attendu sortira d'ici quelques semaines.

Du côté des internationaux, on a aussi quelques hits parfaitement taillés pour l'été - No Brainer (DJ Khaled & Justin Bieber) en tête. Il y a aussi Zayn avec Sour Diesel, Pink et Secrets (son dernier clip), The Kooks ou encore Twenty One Pilots dont le retour fracassant bat des records.

Tous sont donc à retrouver dans la Playlist du mois d'Août par VirginRadio.fr !