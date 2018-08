JAIN, Guns N'Roses, Metallica... les news musique de la semaine !

Si vous avez raté le meilleur de l'actualité musicale cette semaine, pas de panique ! Comme toujours, VirginRadio.fr a listé tout ce qu'il ne fallait pas manquer. On commence ainsi avec JAIN. La jeune chanteuse dont le retour était plus qu'attendu vient de sortir son deuxième opus (Souldier) et c'est une vraie réussite. Avec Alright, elle nous avait déjà annoncé un disque pop, plus adulte (mais toujours funky) et surtout, coloré. C'est un pari réussi. Souldier est la suite logique de Zanaka - où Jain incarnait une petite fille. Le personnage a grandi, certes, mais l'essence de sa musique est toujours là.

JAIN est de retour avec Souldier

Autre news qu'il ne fallait pas manquer, la possible sortie d'un album des Guns N'Roses. Attention, aucun album n'a officiellement n'a été annoncé. Par contre, Slash a avoué qu'Axl Rose travaillait bel et bien sur de nouveaux morceaux. Côté groupe culte, il y a aussi Metallica. Le groupe reviendra t-il en France en 2019 ? On l'espère. Mais, il y a toutes les raisons d'être optimiste.

Aussi, on vous invite à voir l'hommage poignant d'Alicia Keys à Aretha Franklin. Enfin, on termine sur la nouvelle qui devrait ravir les cinéphiles : Sia composera la bande-originale du prochain film de Natalie Portman.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news musicales !