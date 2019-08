JAIN fait une pause dans sa carrière et annonce une "nouvelle aventure" !

On vous l'avait annoncé il y a déjà quelques mois, Jain se retire de la scène musicale ! Une nouvelle qui avait choqué les fans de la chanteuse et notamment lorsque cette dernière avait décidé d'annuler son concert à l'Accorhotels Arena de Paris prévu pour la fin de l'année. Au sommet de son succès depuis plusieurs années, l'interprète de Makeba a donné son dernier concert et a tenu a partager ses sentiments sur son compte Twitter :"Dans les loges, j'ai enlevé douloureusement l'uniforme de Souldier, comme une deuxième peau. J'ai pensé très fort à ces quatre années passées sur les routes avec vous. Je n'ai pas encore les mots pour pouvoir décrire tout, mais je me suis sentie comme un serpent en mue... Merci pour tout. Je vais continuer d'écrire des chansons dans l'espoir de vous revoir sur scène. En route vers une nouvelle aventure

."

Des mots touchants et une Jain qui se livre comme rarement, voilà ce à quoi ont eu droit les fans de la chanteuse pour son départ en pause. Et si ce break semble bien mérité, elle ne s'est quasiment pas arrêtée de tourner en quatre ans, on conserve l'espoir que cette dernière revienne vite sur les planches et dans les studios avec de nouveaux titres. On ne sait pas vous, mais nous en tout cas on ne l'oubliera pas...