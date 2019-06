Jain explique les raisons qui l'ont poussé à annuler sa tournée

Rassurez-vous, Jain est loin d'abandonner son public ! Après deux albums écoulés à plus de 650 000 exemplaires et des concerts à guichets fermés pendant près de 4 ans, Jain devait se produire à l'AccorHotels Arena en avril prochain. Mais voilà, il semblerait que la chanteuse ai totalement changé de direction dans sa carrière. Et alors qu'on l'attendait dans tous les zéniths de France (ainsi qu'à l'étranger), l'interprète de Makeba a annoncé il y a quelques jours qu'elle annulait l'intégralité de sa tournée. Un choc pour les fans.

"Grâce à vous, je vis de ma passion et grâce à vous, je suis heureuse, dans ma vie personnelle comme professionnelle. Quatre ans sur les routes, c'est aussi la raison pour laquelle après les festivals d'été (et j'ai vraiment hâte que la saison démarre), je vais me ressourcer avec d'autres activités et prendre le temps de préparer un nouvel album et un nouveau show." assure Jain sur son compte Twitter. Des paroles rassurantes qui nous poussent simplement à espérer le retour rapide (et en grâce) de la chanteuse !