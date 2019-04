JAIN : Elle sort Gloria, un titre inédit !

Le moins que l'on puisse dire c'est que Jain ne chôme pas ! Alors qu'elle se produit actuellement au festival de Coachella en Californie, la jeune artiste vient de révéler à ses fans un son totalement inédit. "Mon nouveau single #Gloria est disponible partout. Ce titre inédit est une personnification de la gloire, celle qui essaie de nous séduire et détourne notre regard de l’essentiel..." affirme la chanteuse sur ses réseaux sociaux. Un son festive qui n'est pas sans rappeler les sonorités de son album Soldier (même s'il n'y figure pas).

Chanté en anglais, le single Gloria s'annonce déjà comme un tube ! Jain y raconte la face cachée de la célébrité et les déboires dans lesquelles elle peut nous entraîner. Et la chanteuse de 27 ans sait de quoi elle parle. Véritable succès de la nouvelle scène française, cette dernière peut se targuer d'avoir déjà conquis un large public avec seulement deux albums sortis en 2015 et en 2018. Encore plus fort, elle se produira dans un an (le 21 avril 2020) à l'AccorHotels Arena de Paris. A vos agendas !