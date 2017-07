JAIN dévoile le clip de "Dynabeat"

Au-delà d'être une chanteuse de talent et une beatmaker surdouée, Jain incarne une véritable identité artistique. Ces précédents clips Makeba - plus de 18 millions de vues sur Youtube - et Come - qui en totalise plus de 63 millions - en sont d'ailleurs le meilleur exemple. Le secret ? Une réalisation extrêmement léchée au service d'un univers onirique et coloré qui sait extrêmement bien s'exporter. Mais après avoir sorti deux vidéos lyrics - Heads Up et Mr Johnson - la jeune chanteuse toulousaine a choisi Dynabeat comme nouveau single extrait de son premier album Zanaka. Un titre entraînant qui sent bon l'été !

Et pour accompagner cette sortie, Jain nous propose une vidéo toujours très travaillée qui devrait connaître le même succès que ses grandes sœurs ! Réalisé par le duo Greg&Lio - qui s'était également occupés de la mise en images de Come et de Makeba - le clip de Dynabeat est un bijou graphique à la fois fou et fascinant tourné au Japon. Actuellement en tournée - où Jain a d'ailleurs déchaîné les festivaliers du Main Square - la chanteuse n'a pas oublié de teaser la - très - attendue sortie de son nouveau clip sur son compte Twitter. Un joli extrait de quelques secondes qui laissait présager le meilleur et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on n'a pas été déçu !