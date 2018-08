JAIN avant la sortie de Souldier, 5 choses à savoir sur la chanteuse

Patience, le plus dur est fait ! Le nouvel album de JAIN sortira dès demain (24 août) et dire que tout le monde est en ébullition serait un euphémisme. Il faut dire qu'après le succès phénoménal de Zanaka, son premier opus, JAIN s'est clairement imposée parmi les valeurs sûres de la musique - faisant briller la France aux quatre du coins du monde au passage. Pour promouvoir l'album à venir, la chanteuse a dévoilé pas moins de trois morceaux (Alright, Star et Souldier) - des titres qui annoncent un album aussi coloré que le premier. Et justement, pour patienter avec la sortie, on a listé cinq choses essentielles à connaître sur JAIN. Parce que la culture G, c'est important.

Ce qui fait la force de JAIN, c'est son âme cosmopolite. Sa musique appelle au voyage et surtout, elle s'inspire de différentes cultures. Et c'est parce que son père a été amené à parcourir le monde (de Dubaï au Congo Brazzaville) qu'elle pu s'imprégner de différentes influences.

Les fans de la première heure le savent sûrement mais le pseudonyme "JAIN" vient du jaïnaisme (religion proche de l'hindouisme) et fait référence à la phrase suivante : « Ne sois pas désolé de perdre et ne sois pas fier si tu gagnes ». Et Jain en est la preuve, l'humilité paie.

Si JAIN s'est lancée dans la musique alors qu'elle était à Pointe-Noire (au Congo-Brazzaville), c'est grâce à internet (et surtout, à Myspace) qu'elle a été découverte. Ainsi, c'est le chanteur Yodelice qui, après avoir travaillé avec elle, l'aidera à véritablement se lancer.

Zanaka signifie "enfant" en malgache.

JAIN peut se vanter d'avoir remporté deux Victoires de la Musique en 2017 ( Victoire du Meilleur Clip et Artiste Féminine de l'année) et tout ce qu'on lui souhaite, c'est de continuer à les cumuler !

JAIN se lancera dans une tournée Américaine et Canadienne le 20 octobre prochain avant d'enchaîner avec une tournée européenne en novembre. Après ça, au printemps 2019, elle poursuivra avec une tournée des zéniths en France. Globe trotteuse jusqu'au bout.