JAIN : Alright en live sur le plateau de Quotidien (VIDEO)

Souldier est dans les bacs depuis le 24 août dernier, propulsant JAIN au sommet des charts. L'album est numéro 1 mais ce n'est pas une raison pour arrêter de le promouvoir, bien au contraire ! Ainsi, le 06 septembre dernier, JAIN a fait un pétit détour par le plateau de Quotidien, présenté par Yann Barthès. Au programme, une interview mais surtout une version live de Alright qui, même en live, reste fidèle au clip.

Après avoir répondu aux questions de l'animateur, JAIN a donc rejoint ses choristes sur scène : en ressort une version live dynamique qui appelle au Girl Power (On l'expliquait plus haut, comme dans le clip). Aussi, cette performance fut pour JAIN l'occasion de tester la télécommande qui, depuis son poignet lui permet de contrôler ses boucles ! On n'arrête pas le progrès et vous savez quoi ? Vous pourrez le voir de vos propres yeux lors de la tournée qui emmènera la jeune femme aux quatre coins du pays en 2019 ! Et si vous êtes chanceux, vous en aurez un petit aperçu lors de la Creative Live Session !