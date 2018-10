JAIN a choisi son prochain single !

Plus rien n'arrête JAIN. La jeuen femme a fait un retour fracassant dans les charts (français et internationaux) avec son deuxième opus, Souldier. Après le succès phénoménal de Zanaka, JAIN nous a offert un disque mature, optimiste et solaire - le genre de disque que l'on écoute en boucle. D'ailleurs, Souldier a connu le même traitement puisqu'il s'est rapidement classé numéro 1. Alors qu'elle se lance dans une tournée nord-américaine, JAIN a (en parallèle) choisi son prochain single. Et ce sera Oh Man.

De ce titre, c'est encore l'artiste elle-même qui en parle le mieux : "Oh Man est une chanson d'amour, qui parle de la fragilité, de la sensibilité masculine. Se dire que pleurer n'est pas une faiblesse mais la preuve que l'on est touché et que l'on ressent. Se dire aussi qu'aimer n'est pas pour les faibles mais pour ceux qui partagent. La magnifique Kora de Sidiki Diabaté se balade le long de la chanson et c'est un honneur". Une fois de plus, la jeune artiste nous touche en plein coeur. Oh Man devrait vite s'imposer parmi vos incontournables. En tout cas, chez Virgin Radio, on est fan !