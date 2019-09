Jackson 5 : Découvrez leur titre totalement inédit (AUDIO)

Belle nouvelle pour les fans de la légendaire famille des Jackson ! Il y a quelques jours, les médias annonçaient la sortie d'une compilation exceptionnelle à l'occasion des 60 ans de la Motown, un label mythique à l'origine d'artistes tels que Diana Ross, Stevie Wonder ou encore Marvin Gaye. Petit plus, parmi les 60 titres mis au goût du jour dans cet opus, un morceau exceptionnel des Jackson 5 vient d'être dévoilé au grand public. Intitulé What’s So Good About Goodbye, la chanson est une reprise de Smokey Robinson par les cinq frères de la famille Jackson. Bref, un inédit !

Dans un extrait audio de plus de 3 minutes, on peut entendre les voix de Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et surtout un Michael encore très jeune. "Il y avait une possibilité pour les auteurs et les producteurs d'expérimenter le son de Motown, mais pour certains sujets, certaines idées musicales ou même certains artistes, la société n'était pas prête. Ou bien, il s'agissait simplement de n'avoir qu'un nombre de places limité pour les sorties. Donc, ces chansons sont restées inédites

" indiquait Harry Weinger, le vice-président d'Universal, dans un communiqué

.