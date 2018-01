Jack White interdit les portables pendant ses concerts !

Vous avez prévu de vous rendre au concert de Jack White le 3 ou 4 juillet prochain à l'Olympia ? Eh bien préparez vous à laisser vos portables car vous ne pourrez pas les utiliser sur place ! Comme sur le reste de sa tournée, l'ex White Stripes a décidé de ne plus se laisse importuner par les flashs des milliers de téléphones portables de ses fans et de forcer ces derniers à profiter à fond du concert auxquels ils assistent plutôt que de le suivre sur l'écran de leur smartphone. Une initiative qu'on peut saluer même si on imagine une jolie soupe à la grimace du côté des fans qui ont envie de partager leurs soirées avec leurs potes sur Instagram ou Snapchat. Sauf qu'en réalité, toutes les vidéos avec le son saturé et les photos floues que vous prenez intéressent-elles vraiment vos followers ?

A l'aube de la sortie de son nouvel album "Boarding House Reach", #JackWhite annonce sa tournée avec une poignée de dates en Europe, dont deux concerts à L'Olympia les 3 et 4 juillet prochains ????

Billets dispo. 26/01 à 10h → https://t.co/aivmkhgC6R pic.twitter.com/sIeWOb40ph

— L'Olympia (@OLYMPIAHALL) 16 janvier 2018

Le site de L'Olympia dévoile donc le communiqué officiel des organisateurs qui stipule qu'en arrivant dans la salle, les spectateurs seront invités à placer leurs téléphones portables (ou tout autre appareil permettant de filmer/photographier/enregistrer) dans une pochette verrouillée jusqu'à la fin du show. La pochette pourra être déverrouillée dans une zone dédiée. Quant aux souvenirs du concert, eh bien il faudra compter sur les photos prises par le photographe officiel de la tournée et qui seront partagées sur le site de Jack White et sur son compte Instagram officiel. " Repostez nos photos et vidéos autant que vous le souhaitez et profitez d’une expérience 100% humaine, sans téléphone. " précise le communiqué. Le début d'une véritable tendance ou une opération vouée à l'échec ?