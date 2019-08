Jack Black et Jack White enfin réunis pour le duo tant attendu (VIDEO)

Mettez une pincée de Jack White, un soupçon de Jack Black et vous obtiendrez... Jack Gray ! Voilà la dernière excentricité de ces deux artistes très connus répondant aux noms énigmatiques (en français) de Jack Blanc et Jack Noir. Actuellement en tournée américaine avec son groupe de rock Tenacious D., Black était il y a quelques jours à Nashville pour un concert exceptionnel. C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de rencontrer White, leader de The White Stripes. Enfin réunis, les deux artistes ont pu partagé les dessous de cette rencontre dans une vidéo à mourir de rire publiée sur YouTube le 10 août dernier.

Dans cet extrait de plus de 17 minutes, les deux artistes entament une première discussion dans un studio avant que Jack White n’invite Jack Black chez lui pour enregistrer un morceau. Si, pour l'instant, rien a été dévoilé par l'un des deux partis, ces derniers ne se sont pas gênés pour publier plusieurs clichés sur leur compte Instagram respectif. Autant d'indices qui laissent à penser qu'une collaboration alléchante se prépare entre ces deux bêtes de scène. Souvent abordé dans les médias sur le ton de la plaisanterie, leur lien pourrait donc bel et bien se concrétiser autour d'un véritable projet artistique. Et depuis le temps qu'on attendait ça, on se tarde déjà d'écouter le morceau !