Jack Black et Jack White dévoilent (enfin) leur collaboration !

Leur première apparition ensemble avait fait le buzz sur la toile ! Désormais, Jack Black et Jack White ont décidé d'aller plus loin qu'une simple rencontre. C'est donc tout naturellement que les deux artistes ont travaillé sur un projet musical commun. Et alors qu'on aurait pu se dire qu'ils nous dévoileraient quelque chose intitulé Jack Gray (comprendra qui pourra), c'est le morceau Don't Blow It, Kage qui vient d'être dévoilé. Un morceau des Tenacious D, le groupe composé de Jack Black et Kyle Glass, et produit par Jack White via son label Third Man Records. Des mois après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à leur nom respectif, les Jack ont enfin pu concrétiser cette rencontre avec un titre. Ce dernier s'écoute avec plaisir, et c'est par ici que ça se passe :