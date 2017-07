Jabberwocky : Honeymoon ft. Tessa, le nouveau clip façon Shining dévoilé

En mars dernier, Jabberwocky créait la surprise en sortant son nouveau clip Late Nights et un nouvel EP Make. Le trio électro originaire de Poitiers avait remporté un franc succès avec son premier album Lunar Lane en 2015 porté par le très efficace titre Photomaton, celui qui assurait d’ailleurs la bande son de la pub Peugeot sortie en 2013. Camille, Emmanuel et Simon proposent un univers délicieusement onirique et mélancolique, et continuent sur cette lignée avec les nouveaux morceaux de Make. Alors que le second album Make-Make (oui, tout simplement) a été annoncé pour le 8 septembre prochain, le groupe vient de dévoiler son tout nouveau clip Honeymoon en featuring avec Tessa B. Découvrez sans plus attendre la vidéo aux airs de Shining réalisé par Julian Starke.

Si le nom de Julian Starke vous dit quelque chose, c’est normal, il n’est autre que le réalisateur du documentaire French Waves qui vous faisait revivre la grande épopée de l’électro française. Il nous propose ici un clip très esthétique avec de nombreuses références au film de Stanley Kubrick sorti en 1980. C’est tout à fait à l’image de Jabberwocky qui a toujours soigné son identité visuelle ! Retrouvez Jabberwocky à l’affiche des Plages Electroniques le 11 août à Cannes mais aussi à Montpellier le 7 novembre, à Marseille le 8, à Lyon le 9 ou encore à Strasbourg le 1er décembre pour la fin de leur tournée automnale !