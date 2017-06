Jabberwocky et Benjamin Biolay dans le Lab Virgin Radio dimanche 18 juin 

Dimanche 18 juin c'est l'anniversaire du célèbre appel du général de Gaulle, mais c'est surtout le moment de retrouver une nouvelle émission du Lab Virgin Radio. Après Katy Perry et Ours le week-end dernier c'est au tour de Jabberwocky et de Benjamin Biolay de s'installer entre 20h et minuit sur les ondes de Virgin Radio pour converser avec Lionel et vous proposer des lives inédits. Le trio poitevins Jabberwocky, dont on adore l'électro pop teintée de soul, viendra nous parler de son dernier EP, Make, et de leur projet pour les mois à venir. Au programme également un live acoustique !

Benjamin Biolay sera quant à lui dans le Lab Virgin Radio pour nous parler de Volver, son huitième album en solo. Un opus composé en Argentine, comme son prédécesseur Hollywood Palermo. Le chanteur aura l'occasion de nous parler de son processus de création et de son attachement au pays Sud-Américain. Il abordera aussi son changement de ton, le temps d'une chanson, avec l'étonnant Hypertranquille ! Rendez-vous dès 20h ce dimanche sur Virgin Radio pour découvrir le Lab Virgin Radio Jabberwocky et Benjamin Biolay.