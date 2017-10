Jabberwocky en tournée avec Virgin Radio pour le Make Make Tour 

Jabberwocky sortait en septembre dernier le très réussi, Make Make. Un deuxième album solaire et porté par des chansons dansantes à l'image des singles Honeymoon (feat Tessa B) et Late Nights (feat Elisa Jo). Le trio poitevin multiplie les textures musicales et offre à leurs fans un joli successeur au prometteur Lunar Lane. On a tellement aimé l'album chez Virgin Radio qu'on ne pouvait qu'être partenaire de la tournée de Jabberwocky. Le groupe sera en concert un peu partout en France pendant tout le mois de novembre, on vous recommande donc de prendre sans plus attendre vos places pour leurs shows dans vos points de ventes habituels ou sur internet !

Pour découvrir en live Make Make, le nouvel album de Jabberwocky, et leurs premiers tubes cela se passera le 06/10 au festival de Marne, le 04/11 à Alençon, le 07/11 à Montpellier, le 08/11 à Marseille, le 09/11 à Lyon, le 10/11 à Sannois, le 21/11 à Rennes, le 22/11 à Bordeaux et le 01/12 à Strasbourg.